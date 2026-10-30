24 yıl hapis cezası bulunan firari Sakarya'da yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen "Sokaklar Güvende" operasyonunda, hakkında 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Karasu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan saha ve takip çalışmalarında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 24 yıl 10 ay 57 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç.'nin (36) Karasu ilçesinde olduğu tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla yakalanan S.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.