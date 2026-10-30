Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri GreenSTEM Pre-COP31 Çalıştayı'nın sonuç raporu hazırlandı

        GreenSTEM Pre-COP31 Çalıştayı'nın sonuç raporu hazırlandı

        Sakarya'da GreenSTEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) projesi kapsamında düzenlenen Pre-COP31 Çalıştayı'nın sonuç raporu tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 16:59 Güncelleme:
        GreenSTEM Pre-COP31 Çalıştayı'nın sonuç raporu hazırlandı

        Sakarya'da GreenSTEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) projesi kapsamında düzenlenen Pre-COP31 Çalıştayı'nın sonuç raporu tamamlandı.

        Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsünün Yükseköğretim Girişimi (EIT HEI) kapsamında desteklenen ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM) koordinatörlüğünde yürütülen proje çerçevesinde 17 Eylül'de MÜSİAD Sakarya Şubesinin ev sahipliğinde çalıştay gerçekleştirildi.

        Çalıştayda STEM eğitiminin yeşil dönüşümle ortaya çıkan beceri ihtiyaçlarını karşılama kapasitesi ve kurumlar arası işbirliği imkanları değerlendirildi.

        REKLAM

        Çalıştay kapsamında oluşturulan 7 tematik masada yeşil beceriler, STEM yetkinlikleri, araştırmadan uygulamaya geçiş, döngüsel biyoekonomi, tarımsal atıkların değerlendirilmesi, sürdürülebilirlik raporlaması, sürdürülebilir gıda sistemleri, biyoteknoloji ve kadın girişimciliği gibi konular ele alındı.

        Katılımcı değerlendirmelerinde yeşil becerilere yönelik işveren taleplerinin yeterince tanımlanmaması, eğitim içeriklerinin uygulamalı yetkinliklere dönüştürülmesindeki güçlükler, öğrencilerin işletmelerde öğrenme imkanlarına sınırlı erişimi ve üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ihtiyacı öne çıktı.

        REKLAM

        Çalıştaya ilişkin hazırlanan sonuç raporunda ise yeşil dönüşüm konularının mevcut derslere ölçülebilir öğrenme kazanımlarıyla dahil edilmesi, öğrencilerin işletmelerin gerçek verileri üzerinden projeler geliştirmesi ve iş fikirlerinin ürüne dönüşmesini destekleyen uygulamaların yaygınlaştırılması önerildi.

        Ayrıca üniversiteler ile işletmeler arasında iletişim mekanizmalarının oluşturulması, öğrenme hedefleri belirlenmiş staj imkanlarının artırılması ve ortak laboratuvar olanaklarının geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

        Kadınların yeşil STEM ve girişimcilik fırsatlarına erişiminin artırılması, kırsal kesimdeki küçük üreticilerin desteklenmesi ve öğrencilerin maliyet engellerinin azaltılması da raporda öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

        REKLAM

        STEM eğitimi ile iş dünyasının yeşil dönüşüm ihtiyaçları arasındaki uyumu güçlendirmeye yönelik bulguları ve geliştirme önerilerini bir araya getiren raporun, projenin eğitim programlarının geliştirilmesine ve ilgili paydaşlarla yürütülecek işbirliği çalışmalarına yol göstermesi bekleniyor.

        - "Toplumun farklı kesimlerinin temel becerilerinin gelişmesi anlamında kıymetli bir proje"

        Sonuç raporunun basın lansmanında konuşan SESAM Müdürü ve proje yürütücüsü Doç. Dr. Ümmügülsüm Zor, projenin kapsamını ve hedeflerine ilişkin bilgi verdi.

        Proje kapsamında Türkiye, Ukrayna ve İspanya olarak çeşitli modüller geliştirdiklerini belirten Zor, "Bu 3 ülkede 2 yılda 4 bin öğrenci ve personel eğitmeyi planlıyoruz. Bu projelerin temel hedefi, Avrupa'nın uzun vadede eğitim tarafı ile sektör ve üniversiteler arası işbirliklerini kendi stratejik amaçları doğrultusunda nasıl şekillendireceklerine de karar vermek. Bu projelerin tamamı burada referans noktası olacak. Biz de aslında Sakarya olarak ilk defa takip eden değil yön veren noktadayız. Bu, bizim için çok değerli." diye konuştu.

        REKLAM

        MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Ahmet Cihan da Sakarya Üniversitesi ile MÜSİAD olarak birçok projede çalıştıklarını, GreenSTEM Pre-COP31 Çalıştayı'nın da bunlardan biri olduğunu dile getirdi.

        Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu da projenin mühendislik, bilim, temel bilimler ve teknoloji alanlarında lisans öğrencileri başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerinin temel becerilerinin gelişmesi anlamında kıymetli olduğunu söyledi.

        Projede İspanya ve Ukrayna gibi uluslararası ortakların bulunduğunu anlatan Köseoğlu, "Ülkemizle beraber bu ülkelerde de proje çıktılarının yayılması söz konusu olacak. Dolayısıyla Sakarya'dan başlayan bu süreç, aslında uluslararası ölçekte etkisi olan projeye dönüşmüş olacak." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Doğal gazda yeni dönem
        Doğal gazda yeni dönem
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Çamurda can pazarı
        Çamurda can pazarı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Elektrikte limit düşürüldü
        Elektrikte limit düşürüldü

        Benzer Haberler

        Çalışma sırasında bulundu, merak konusu oldu
        Çalışma sırasında bulundu, merak konusu oldu
        Nevşehir'de peribacasından kopan kayaların altında kalarak ölen çiftin cena...
        Nevşehir'de peribacasından kopan kayaların altında kalarak ölen çiftin cena...
        Peribacasından kopan kayaların altında kalan çift toprağa verildi
        Peribacasından kopan kayaların altında kalan çift toprağa verildi
        Peribacasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlan...
        Peribacasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlan...
        Sosyal medyada yeni dönem öncesi uzmanından aileleri uyarı "e-Devlet şifrel...
        Sosyal medyada yeni dönem öncesi uzmanından aileleri uyarı "e-Devlet şifrel...
        Öğrenciler geleneksel oyunları bu proje ile deneyimledi
        Öğrenciler geleneksel oyunları bu proje ile deneyimledi