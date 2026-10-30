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        Peribacasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı

        Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalarak hayatını kaybeden Sakaryalı gazeteci Fatih Eray Tuna ve eşi Begüm Tuna, memleketleri Sakarya'da son yolculuklarına uğurlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 14:00 Güncelleme:
        Peribacasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı

        Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalarak hayatını kaybeden Sakaryalı gazeteci Fatih Eray Tuna ve eşi Begüm Tuna, memleketleri Sakarya'da son yolculuklarına uğurlandı.

        Kapadokya bölgesinde aşırı yağışların ardından peribacasının çökmesi sonucu yaşamını yitiren ve temmuz ayında dünya evine girdiği öğrenilen genç çiftin cenazeleri, Nevşehir'deki işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketleri Sakarya'ya getirildi.

        Genç çift için Adapazarı ilçesindeki tarihi Orhan Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından helallik alınan çift, dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

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        Namazın ardından Begüm Tuna'nın cenazesi Sapanca YanıkKurtköy Mahalle Mezarlığı'nda, Fatih Eray Tuna'nın naaşı ise Geyve Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere yola çıktı.

        Cenazeye genç çiftin aileleri, yakınları, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, milletvekilleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe belediye başkanları, STK'lar ve basın mensupları da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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