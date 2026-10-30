Peribacasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye genç çiftin aileleri, yakınları, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, milletvekilleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe belediye başkanları, STK'lar ve basın mensupları da katıldı.

Namazın ardından Begüm Tuna'nın cenazesi Sapanca YanıkKurtköy Mahalle Mezarlığı'nda, Fatih Eray Tuna'nın naaşı ise Geyve Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere yola çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.