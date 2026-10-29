4 ay önce evlenen gazeteci ve eşi tatil için gittikleri Göreme'de kayaların altında can verdi
NEVŞEHİR'in Göreme beldesinde sağanak yağışın ardından yıkılan peribacası kayalarının altında kalarak yaşamını yitiren Eray Tuna'nın Geyve Medya'nın imtiyaz sahibi olduğu eşi Begüm Tuna'nın ise muhasebeci olduğu ve 5 Temmuz'da evlendikleri ortaya çıktı.
NEVŞEHİR'in Göreme beldesinde sağanak yağışın ardından yıkılan peribacası kayalarının altında kalarak yaşamını yitiren Eray Tuna’nın Geyve Medya’nın imtiyaz sahibi olduğu eşi Begüm Tuna’nın ise muhasebeci olduğu ve 5 Temmuz’da evlendikleri ortaya çıktı.
Göreme beldesinde tüf kaya yapısına sahip peribacalarından birinde aşırı yağışlar nedeniyle kopan kaya parçaları yuvarlandı. Bu sırada bölgede bulunan gazeteci Eray Tuna ile eşi Begüm Tuna, kayaların altında kalarak yaşamını yitirdi. Eray Tuna’nın Geyve Medya’nın imtiyaz sahibi olduğu eşi Begüm Tuna’nın ise muhasebeci olduğu belirlendi. Tatil için Göreme’ye giden Tuna çiftinin 5 Temmuz’da dünya evine girdiği ve nikahlarını da Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız’ın kıydığı ortaya çıktı.
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