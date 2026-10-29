Sabahın ilk saatlerinde bayram sevincini böyle yaşattı

Karasu ilçesi Gölköprü Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Mankan (77), bayram coşkusunu evinin önünde yaşatmak istedi. Sabahın ilk saatlerinde elindeki sopayla evinin bahçe kapısının önüne gelen Mankan, tüm zorluklara ve yaşına rağmen dakikalar süren çabasının ardından Türk bayrağını bahçe kapısının dibine dikmeyi başardı. Yaşlı adamın davranışı, çevredeki vatandaşları ve görenleri duygulandırdı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sabahı yaşlı bir adamın ilk iş olarak evinin kapısına Türk bayrağı astığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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