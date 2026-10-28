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        Uyuşturucuyu yutarak sevk etmeye çalışan yabancı uyruklu tutuklandı

        Sakarya'da düzenlenen operasyonda iç beden muayenesinde 57 parça uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 21:18 Güncelleme:
        Uyuşturucuyu yutarak sevk etmeye çalışan yabancı uyruklu tutuklandı

        Sakarya'da düzenlenen operasyonda iç beden muayenesinde 57 parça uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, İstanbul'dan Ankara'ya otobüsle giden İran uyruklu S.A'nın (45) yutmak suretiyle uyuşturucu sevk edeceğinin tespiti üzerine zanlıyı muayene etti.

        Şüphelinin iç beden muayenesinde 57 parça, valizinde ise 10 parça olmak üzere 459 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltı işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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