Uyuşturucuyu yutarak sevk etmeye çalışan yabancı uyruklu tutuklandı

Şüphelinin iç beden muayenesinde 57 parça, valizinde ise 10 parça olmak üzere 459 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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