İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu sevkiyatı engellendi: 1 gözaltı

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Sakarya'nın Hendek ilçesine uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi üzerine sürdürdükleri teknik ve fiziki takibin ardından, şüpheli Ş.S.K.'nin (28) kullandığı aracı Anadolu Otoyolu Hendek gişelerinde gerçekleştirilen operasyonla durdurdu. Şüphelinin aracında yapılan detaylı aramalarda 950 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.S.K. hakkında adli işlemlere başlandı.

Sakarya'da "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan Hendek'e uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 950 gram skunk maddesi ele geçirildi.

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