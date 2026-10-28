Sakarya ve çevre illerde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni yapıldı

Bartın'da da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır, Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Bolu'daki Anıtpark Meydanı'nda yapılan törende, Atatürk Anıtı'na Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediyenin çelenkleri sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlanan törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol, siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

İzmit'te Kent Meydanı'ndaki törende, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanı Tümamiral Yücel Darcan ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlanan programa, kent protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlanan törene, vali yardımcıları, Yeni Parti Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Erbağ, Sakarya Barosu Başkanı Serdar Özder, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, askeri erkan, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Sakarya, Düzce, Zonguldak, Kocaeli, Karabük, Bolu ve Bartın'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çelenk sunma törenleri düzenlendi.

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