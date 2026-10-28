Sakarya ve çevre illerde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni yapıldı
Sakarya, Düzce, Zonguldak, Kocaeli, Karabük, Bolu ve Bartın'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çelenk sunma törenleri düzenlendi.
Sakarya, Düzce, Zonguldak, Kocaeli, Karabük, Bolu ve Bartın'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çelenk sunma törenleri düzenlendi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Rahmi Doğan, 7. Komando Tugayı Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Mehmet Ekici ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlanan törene, vali yardımcıları, Yeni Parti Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Erbağ, Sakarya Barosu Başkanı Serdar Özder, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, askeri erkan, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
- Düzce
Düzce Anıtpark Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediyenin çelenkleri sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Törene, Düzce Valisi Mehmet Makas, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan, Garnizon Komutanı Albay Abdülvahap Bozkurt, Düzce Belediye Başkan Vekili Hasan Günden, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, askeri erkan, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
- Zonguldak
Zonguldak Valiliği önündeki törende, Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediyenin çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlanan programa, kent protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
- Kocaeli
İzmit'te Kent Meydanı'ndaki törende, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanı Tümamiral Yücel Darcan ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Törene, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şevket Avcı, Baro Başkanı Serdar Solak, siyasi partilerin il başkanları ve il protokolü katıldı.
- Karabük
Karabük'teki törende, Vali Oktay Çağatay, Belediye Başkan Vekili Kazım Çamlı ve Karabük Garnizon Komutanı Albay Ahmet Sürer, Yenişehir Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlanan törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol, siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.
- Bolu
Bolu'daki Anıtpark Meydanı'nda yapılan törende, Atatürk Anıtı'na Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediyenin çelenkleri sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Törene, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk, Bolu Belediye Başkanvekili Mehmet Tuna Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, askeri erkan, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
- Bartın
Bartın'da da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır, Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören tamamlandı.
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