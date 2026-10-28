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        Sakarya'da binlerce makaron ele geçirildi: 2 gözaltı

        Sakarya'da düzenlenen operasyonda binlerce gümrük kaçağı makaron ve tütün ele geçirilirken 2 şahıs gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:33 Güncelleme:
        Sakarya'da binlerce makaron ele geçirildi: 2 gözaltı

        Sakarya'da düzenlenen operasyonda binlerce gümrük kaçağı makaron ve tütün ele geçirilirken 2 şahıs gözaltına alındı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı ilçesinde teknik ve fiziki takibin ardından operasyon gerçekleştirildi. Ekiplerce R.K. (46) ve S.B. (31) isimli şahıslara ait 2 iş yeri ile 1 depoda yapılan aramalarda; 160 bin adet gümrük kaçağı boş makaron, 43 bin 500 adet dolu makaron, 125 kilogram açık tütün ve 900 adet kesilmiş TAPDK bandrolü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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