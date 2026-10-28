Sakarya'da binlerce makaron ele geçirildi: 2 gözaltı

Sakarya'da düzenlenen operasyonda binlerce gümrük kaçağı makaron ve tütün ele geçirilirken 2 şahıs gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı ilçesinde teknik ve fiziki takibin ardından operasyon gerçekleştirildi. Ekiplerce R.K. (46) ve S.B. (31) isimli şahıslara ait 2 iş yeri ile 1 depoda yapılan aramalarda; 160 bin adet gümrük kaçağı boş makaron, 43 bin 500 adet dolu makaron, 125 kilogram açık tütün ve 900 adet kesilmiş TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.