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        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince Sapanca ilçesinde inşa edilen 65 araçlık otopark ve meydanda kaba beton imalatı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 17:27 Güncelleme:
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince Sapanca ilçesinde inşa edilen 65 araçlık otopark ve meydanda kaba beton imalatı tamamlandı.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kaba inşaatı tamamlanan projede, üstyapı çalışmalarında oturma ve dinlenme alanları, kent mobilyaları ve yeşil alanların da ekleneceği belirtildi.

        Projenin ilçenin otopark ihtiyacına çözüm sunacağı ifade edilen açıklamada, üstyapıya dahil edilecek eklentilerin bölgede sosyal yaşama da katkı sağlayacağı kaydedildi.

        - Sapanca'da yollar 6 bin ton asfaltla yenilendi

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince Sapanca'da 4 kilometrelik yol 6 bin ton asfalla yenilendi.

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        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince Hacımercan Mahallesinde yapılan çalışmada 4 kilometrelik yolun yenilendiği aktarıldı.

        Açıklamada, daha önce 5 mahallede yenilenen yollarla beraber Sapanca'da toplamda 14 kilometre yolun 14 bin ton asfalta yenilendiği aktarıldı.

        - 3 ilçede su altyapısı yenileniyor

        Sakarya'nın Adapazarı, Arifiye ve Serdivan ilçelerinde 30 kilometrelik su altyapı hattı yenileniyor.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, SASKİ tarafından 6 mahallede toplamda 30 kilometrelik içme suyu altyapısının yenilendiği kaydedildi.

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        Açıklamada, Arifiye Türkçaybaşı ve Çaybaşı Fuadiye mahallelerinde 2 bin 500 metre, Serdivan Dağyoncalı Mahallesi'nde ise 5 bin 500 metre içme suyu hattının yenilendiği aktarılarak, Serdivan Aşağıdereköy ve Adapazarı Büyükhataplı ve Küçükhataplı mahallelerinde 22 kilometrelik altyapı hattının yenilenmesiin kısa süre içerisinde başlayacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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