Minikler Hacivat ve Karagöz ile eğlendi

Sakarya'da kırsal bölgelerde yaşayan ilkokul çocuklarının sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla "Bir Hikaye Bin Neşe" projesi bünyesinde düzenlenen etkinliklerde minik öğrenciler Karagöz ve Hacivat gölge oyunu gösterisiyle buluştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın düzenlediği, kırsal bölgelerdeki çocuklara ulaşmayı hedefleyen projenin ilk durağı Adapazarı ilçesinde bulunan Taşkısığı İlkokulu ile Karakamış İlkokulu oldu. Yazarlığını ve yönetmenliğini Seçkin Bayramoğlu’nun üstlendiği "Salıncak" adlı Karagöz ve Hacivat gölge oyunu öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. Düzenlenen gösterilerde öğrencilere doğa ve çevre bilinci, sağlıklı beslenme, kişisel hijyen ile aile kavramı başlıklarında bilgilendirmelerde bulunuldu. Etkinliklerin sonunda ise ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekilmek amacıyla öğrencilere diş fırçası seti hediye edildi.