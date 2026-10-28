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        Sakarya'da 203 bin 500 gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 203 bin 500 gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:27 Güncelleme:
        Sakarya'da 203 bin 500 gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 203 bin 500 gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekiplerce Adapazarı'nda düzenlenen operasyonda, R.K. (46) ve S.B. (31) gözaltına alındı.

        Şüphelilerin depo ve iş yerlerinde yapılan aramada, 43 bin 500'ü dolu olmak üzere toplam 203 bin 500 gümrük kaçağı makaron, 125 kilogram açık tütün ve 900 kesilmiş TAPDK bandrolü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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