Sakarya'da 203 bin 500 gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 203 bin 500 gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 203 bin 500 gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekiplerce Adapazarı'nda düzenlenen operasyonda, R.K. (46) ve S.B. (31) gözaltına alındı.
Şüphelilerin depo ve iş yerlerinde yapılan aramada, 43 bin 500'ü dolu olmak üzere toplam 203 bin 500 gümrük kaçağı makaron, 125 kilogram açık tütün ve 900 kesilmiş TAPDK bandrolü ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
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