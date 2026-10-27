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        Alüminyum fabrikasındaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesindeki alüminyum fabrikasında 20 Ekim'de meydana gelen ve Recep Gezici'nin (49) hayatını kaybettiği patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki işçinin bölgeden uzaklaşmasından saniyeler sonra patlamanın meydana geldiği anlaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 20:51 Güncelleme:
        Alüminyum fabrikasındaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

        SAKARYA’nın Akyazı ilçesindeki alüminyum fabrikasında 20 Ekim’de meydana gelen ve Recep Gezici’nin (49) hayatını kaybettiği patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki işçinin bölgeden uzaklaşmasından saniyeler sonra patlamanın meydana geldiği anlaşıldı.

        Olay, 20 Ekim’de saat 18.30 sıralarında, Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren alüminyum fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın dökümhane bölümünde meydana gelen patlamada Recep Gezici ile birlikte 1 işçi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Gezici, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğer işçi ise Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Vücudunda üçüncü derece yanıklar bulunan 3 çocuk babası Recep Gezici, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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        Patlama anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saat 18.26 sıralarında kaydedilen görüntülerde, çalışma yapan iki işçinin henüz belirlenemeyen bir nedenle panikle bölgeden uzaklaştığı görüldü. İşçilerin uzaklaşmasından saniyeler sonra meydana gelen patlamayla birlikte fabrikada alevler yükseldiği görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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