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        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da bir firmanın dana sucuğunda domuz eti tespit edildi Dana sucuğa domuz eti karıştıran firma ifşa edildi

        Sakarya'da bir firmanın dana sucuğunda domuz eti tespit edildi Dana sucuğa domuz eti karıştıran firma ifşa edildi

        Tarım ve Orman Bakanlığınca kamuoyuna duyurulan taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdalar listesi güncellendi. Liste kapsamında Sakarya'nın Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren bir et firmasının dana sucuğunda domuz eti tespit edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 13:12 Güncelleme:
        Sakarya'da bir firmanın dana sucuğunda domuz eti tespit edildi Dana sucuğa domuz eti karıştıran firma ifşa edildi

        Tarım ve Orman Bakanlığınca kamuoyuna duyurulan taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdalar listesi güncellendi. Liste kapsamında Sakarya'nın Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren bir et firmasının dana sucuğunda domuz eti tespit edildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından yürütülen denetimler ve laboratuvar analizleri sonucunda, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren Etçiler Et ve Et Mamülleri Hayvancılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait "Hacı Kemal" markalı dana sucuk ürününde domuz eti tespit edildi. Bakanlığın açıkladığı listeyle tüketici sağlığını tehlikeye düşüren ve ürünlerinde tağşiş yaptığı belirlenen firmalar teşhir edilirken, söz konusu işletmeyle ilgili yasal süreç başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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