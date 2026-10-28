Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vatandaşlara ücretsiz hizmet sunacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da gün boyunca belediye otobüsleri, metrobüsler ve ADARAY seferlerinin ücretsiz olacağı bildirildi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı açıklamasında, "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünde belediye otobüslerimiz, metrobüsler ve ADARAY, vatandaşlarımıza gün boyu ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

- Zeki Müren'in unutulmaz şarkıları müzikseverlerle buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca düzenlenen ekim ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Adapazarı Kültür Merkezi'nde "Zeki Müren Şarkıları" konseri düzenlendi.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Şef Orçun Üretmen yönetimindeki SBB Kent Orkestrası'nın, Türk sanat müziği sanatçısı Zeki Müren'in eserlerini seslendirdiği kaydedildi.

Açıklamada, sanatçının "Gitme Sana Muhtacım", "Şimdi Uzaklardasın" ve "Elbet Bir Gün Buluşacağız" gibi şarkılarının dinleyicilere nostaljik anılar yaşattığı ifade edildi.