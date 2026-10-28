Sakarya'da domuz eti tespit edilen 2,6 ton sucuk imha edildi

Denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtilen açıklamada, "Bakanlığımızın kamuoyu duyuru (ifşa) listesinde de yayımlanan işletmeye yönelik yapılan denetimler sonucu domuz eti tespit edilen 2,6 ton sucuk ürünü satışa sunulmadan imha edilmiştir. Sorumlu işletmeye idari para cezası uygulanmış, faaliyetine son verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, güvenilir gıdada taviz verilemeyeceği vurgulandı.

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