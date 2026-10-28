Sakarya'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. ‘Sokaklar Güvende’ operasyonları kapsamında yapılan çalışmalarda, İstanbul’dan Hendek’e uyuşturucu madde getireceği belirlenen Ş.S.K.’nin kullandığı araç, Anadolu Otoyolu Hendek gişelerinde durduruldu. Araçta yapılan ekiplerin aramasında, 950 gram skunk ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.