Domuz eti tespit edilen 2,6 ton sucuk imha edildi

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde bir işletmede satışa sunulan dana sucuğunda domuz eti tespit edildi. Toplam 2,6 ton sucuk imha edilirken, işletmenin faaliyetine son verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 27 Ekim 2026 tarihli taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesinde Serdivan ilçesindeki bir işletmeden alınan dana sucuğu numunesinde domuz eti tespit edildiği belirtildi. Toplam 2,6 ton sucuk piyasaya sürülmeden imha edildi. Sorumlu işletmeye idari para cezası uygulandı ve işletmenin faaliyetine de son verildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç duyurusunda bulunuldu.