Adana'dan Tekirdağ'a tütün ürünü kaçakçılığı, Sakarya'da son buldu Otoyolda durdurulan tırda 3 milyon 72 bin adet filtre ele geçirildi

Sakarya'da kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda, Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişelerinde durdurulan bir araçta sigara yapımında kullanılan 3 milyon 72 bin adet boş filtre ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamı dahilinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Adana ilinden Tekirdağ iline seyir halinde olan ve kaçak malzeme taşıdığı tespit edilen S.E. (38) idaresindeki araç, Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişelerinde ekipler tarafından durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramalarda, sigara imalatında kullanılan 3 milyon 72 bin adet filtre ele geçirildi. Kaçak malzemelere el konulurken, sürücü S.E. hakkında yasal işlem başlatıldı.