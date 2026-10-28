Sakarya'da otoyolda durdurulan araçta 3 milyon 72 bin sigara filtresi ele geçirildi

Araçta yapılan aramada, 3 milyon 72 bin sigara yapımında kullanılan filtre ele geçirildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan araçta 3 milyon 72 bin sigara yapımında kullanılan filtre ele geçirildi.

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