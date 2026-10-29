Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya Üniversitesi ile Pakistanlı IMSciences arasında uluslararası iş birliği

        Sakarya Üniversitesi ile Pakistanlı IMSciences arasında uluslararası iş birliği

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ), uluslararası akademik ağını güçlendirme çalışmaları kapsamında Pakistan'da faaliyet gösteren Institute of Management Sciences (IMSciences) ile eğitim ve araştırma alanlarını kapsayan iş birliği protokolüne imza attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:14 Güncelleme:
        Sakarya Üniversitesi ile Pakistanlı IMSciences arasında uluslararası iş birliği

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ), uluslararası akademik ağını güçlendirme çalışmaları kapsamında Pakistan’da faaliyet gösteren Institute of Management Sciences (IMSciences) ile eğitim ve araştırma alanlarını kapsayan iş birliği protokolüne imza attı.

        Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al’ın ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmeye; IMSciences Rektörü Prof. Dr. Usman Ghani ve İslami Finans Mükemmeliyet Merkezi Müdürü Prof. Dr. Shafiullah Jan katıldı. SAÜ tarafında ise Rektör Prof. Dr. Al’a, İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSEFAM) Müdürü Doç. Dr. Hakan Aslan ile İslam İktisadı ve Finans Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Abidullah Khan eşlik etti. Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik bağlarına yapılan vurguyla başlayan görüşmenin ardından protokol imza töreni düzenlendi. İmzalanan anlaşmayla iki üniversite arasında ortak araştırma ve yayın çalışmaları, öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak konferans ile kongre düzenlenmesi gibi alanlarda akademik iş birliği sağlanması kararlaştırıldı.

        REKLAM

        "Akademik ve bilimsel etkileşimi güçlendirmeyi hedefliyoruz"

        Törende konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, iki ülke arasındaki birliktelikten güç aldıklarını belirterek, "Üniversitelerimiz arasında akademik ve bilimsel iş birliğini geliştirmek amacıyla hazırlanan protokole imza attık. İmzalanan protokol kapsamında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılmasını, ortak araştırma projelerinin geliştirilmesini ve akademisyenlerimiz arasındaki bilimsel etkileşimin güçlendirilmesini hedefliyoruz. Araştırma üniversitesi olarak bilimsel birikimimizi uluslararası iş birlikleriyle daha geniş bir alana taşımayı önemsiyoruz. Bu anlaşmanın her iki üniversite için de yeni akademik çalışmaların ve kalıcı ortaklıkların başlangıcı olacağına inanıyorum. Nazik ziyaretleri ve iş birliğine sundukları katkılar için Prof. Dr. Usman Ghani ve Prof. Dr. Shafiullah Jan’a, protokolün hazırlanmasında emeği geçen kıymetli akademisyenlerimize teşekkür ediyor, anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

        REKLAM

        IMSciences Rektörü Prof. Dr. Usman Ghani ise SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al’a misafirperverliği için teşekkür ederek, kurumlarının uluslararası iş birliklerine büyük önem verdiğini söyledi. İngiltere ve Türkiye’deki çeşitli üniversitelerle yürüttükleri ortak çalışmalara değinen Ghani, Sakarya Üniversitesi ile imzalanan protokolle akademik alanda başarılı ve kalıcı projelere imza atacaklarına inandıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız

        Benzer Haberler

        Sakarya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor
        Sakarya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor
        Ferizli'de fener alayı yapıldı
        Ferizli'de fener alayı yapıldı
        Uzmanı anlattı: "Yılda 2 kere kardiyolojik muayene gerekiyor"
        Uzmanı anlattı: "Yılda 2 kere kardiyolojik muayene gerekiyor"
        Midesinden uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı
        Midesinden uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı
        Uyuşturucuyu yutarak sevk etmeye çalışan yabancı uyruklu tutuklandı
        Uyuşturucuyu yutarak sevk etmeye çalışan yabancı uyruklu tutuklandı
        Sakarya'da otoyolda durdurulan araçta 3 milyon 72 bin sigara filtresi ele g...
        Sakarya'da otoyolda durdurulan araçta 3 milyon 72 bin sigara filtresi ele g...