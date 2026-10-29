Ferizli'de fener alayı yapıldı

Kaymakam Kaya ve Başkan Ata, günün anlamını belirten birer konuşma yaptı.

Kaymakam Muhamed Kaya ve Belediye Başkanı Mehmet Ata, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile halkın katıldığı yürüyüşün sonunda, voleybol turnuvasında dereceye giren takımlara kupaları verildi.

Kaymakamlık ve Ferizli Belediyesinin Cumhuriyet'in 103. yılını anma programları kapsamında düzenlediği etkinlikte, belediye önünden spor salonuna kadar yürüyüş yapıldı.

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