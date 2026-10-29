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        Ferizli'de fener alayı yapıldı

        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 10:33 Güncelleme:
        Ferizli'de fener alayı yapıldı

        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Kaymakamlık ve Ferizli Belediyesinin Cumhuriyet'in 103. yılını anma programları kapsamında düzenlediği etkinlikte, belediye önünden spor salonuna kadar yürüyüş yapıldı.

        Kaymakam Muhamed Kaya ve Belediye Başkanı Mehmet Ata, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile halkın katıldığı yürüyüşün sonunda, voleybol turnuvasında dereceye giren takımlara kupaları verildi.

        Kaymakam Kaya ve Başkan Ata, günün anlamını belirten birer konuşma yaptı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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