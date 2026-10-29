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        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Peribacası çökmesinde hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu: Ateş Sakarya'ya düştü Sakaryalı yeni evli basın mensubu ve eşi hayatını kaybetti

        Peribacası çökmesinde hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu: Ateş Sakarya'ya düştü Sakaryalı yeni evli basın mensubu ve eşi hayatını kaybetti

        Nevşehir'in Göreme beldesinde yağışların ardından yaşanan peribacası çökmesinde hayatını kaybeden 3 kişiden ikisinin Sakaryalı gazeteci Eray Tuna ile eşi Begüm Tuna olduğu belirlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 20:26 Güncelleme:
        Peribacası çökmesinde hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu: Ateş Sakarya'ya düştü Sakaryalı yeni evli basın mensubu ve eşi hayatını kaybetti

        Nevşehir'in Göreme beldesinde yağışların ardından yaşanan peribacası çökmesinde hayatını kaybeden 3 kişiden ikisinin Sakaryalı gazeteci Eray Tuna ile eşi Begüm Tuna olduğu belirlendi.

        Olay, Göreme Açık Hava Müzesi girişinde meydana geldi. Bölgedeki yağışlar sonrasında deforme olan bir peribacasında çökme yaşandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çalışmaları olay yerinde takip eden Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, enkaz altından 3 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını bildirdi. Vali Kök, "Şu ana kadar enkaz altından 2'si Türk, 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 3 vatandaşımızı ölü olarak çıkarttık. 5 turist ise yaralı olarak bölgedeki hastanelere sevk edilerek hemen tedavilerine başlandı. 4 turistin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi, 1 vatandaşımızın ise tedavisi devam ediyor. Devlet olarak tüm imkanlarımızı olay anından itibaren seferber ettik. Arama kurtarma çalışmaları da yine son dakikaya kadar devam edecek. Her ihtimali göz önünde bulunduruyoruz" dedi.

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        Olayın ardından yürütülen çalışmalarda hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin enkaz altından çıkartılmasının arından gerçekleştirilen kimlik tespit çalışmalarında, yaşamını yitiren Türk vatandaşlarının temmuz ayında dünyaevine girdiği, Sakarya'da yayın yapan bir basın kuruluşunda muhabir olarak çalışan Eray Tuna ile muhasebeci eşi Begüm Tuna olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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