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        Sakarya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda tebrikleri kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 20:29 Güncelleme:
        Sakarya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda tebrikleri kabul etti.

        Vali Doğan ve eşi Gülden Gülüzar Doğan, Serdivan ilçesindeki bir düğün salonundaki programda davetlileri kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı.

        Doğan, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in banisi Mustafa Kemal Atatürk'e, tüm silah arkadaşlarına ve hayatını kaybeden gazilere Allah'tan rahmet diledi, hayatta olan gazilere şükranlarını sundu.

        Cumhuriyet'in ilanının önemli noktalardan biri olduğuna değinen Doğan, "Kurtuluş Savaşı'nda, 1. Dünya Savaşı'nda, Çanakkale'de.. 'Çanakkale Geçilmez' diyen evlatlarımız yine aynı ruhla Allahuekber Dağları'na yürüdüler. Sakarya Meydan Muharebesi'nde 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz.' diyen Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkasında duran büyük millet vardı." diye konuştu.

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        Doğan, gelinen noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir Türkiye'nin olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Bölgesinde istikrar adası olmuş, emin adımlarla yürüyen Türkiye var. Bundan 10 yıl öncesinde bize İHA'ların merceklerini vermeyen Karadağ'ın başbakanı Ankara'daydı. Türkiye'de stratejik anlaşmalar yapmak için geldi. Oysa bundan 10 yıl öncesinde İHA'ların kullanmış olduğu mercekleri vermeyen silah ambargosu uygulayan Karadağ. Bugün geldiğimiz noktada bölgesinde dosta gülen, düşmana korku salan Türkiye var."

        Programa, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, 7. Komando Tugayı Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Mehmet Ekici, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Erbağ, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Barosu Başkanı Serdar Özder, gaziler ve kurum müdürleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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