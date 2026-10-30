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        Sakarya'da huzurevi sakinleri sanat ve sporla zamanlarını değerli kılıyor

        UĞUR SUBAŞI - Sakarya'nın Hendek ilçesinde hizmet veren Melek Nişancı Huzurevi'nde yaşamlarını sürdüren yaşlılar, sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler eşliğinde birlikte zaman geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Sakarya'da huzurevi sakinleri sanat ve sporla zamanlarını değerli kılıyor

        UĞUR SUBAŞI - Sakarya'nın Hendek ilçesinde hizmet veren Melek Nişancı Huzurevi'nde yaşamlarını sürdüren yaşlılar, sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler eşliğinde birlikte zaman geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Hendek Melek Nişancı Huzurevi'nde kalan 60 yaş üstü 50 kişinin motor becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla Hendek Halk Eğitim Merkezi'nde görevli öğretmenler rehberliğinde kilim dokuma, yağlı boya, minyatür, ahşap yakma gibi sanatsal etkinlikler gerçekleştiriliyor.

        Yaşlılara uygun sportif faaliyetler de düzenleyen huzurevinin ayrıca bocce takımı bulunuyor.

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        Yaşlıların sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak için kurumda ve dışarıda çeşitli aktiviteler düzenleyen huzurevi, Sakarya Üniversitesi işbirliğinde, "Tazelenme Üniversitesi Projesi" kapsamında derslere katılan 5 huzurevi sakininin sembolik olarak üniversite mezuniyet heyecanı yaşamalarını sağladı.

        Huzurevi sakini 69 yaşındaki Meryem Çil, AA muhabirine, 8 yıldır huzurevinde kaldığını ve burada çok iyi zaman geçirdiklerini söyledi.

        Çeşitli aktivitelere katıldıklarını anlatan Çil, "Burada herkesten çok memnunuz. Allah razı olsun. 3 yıldır tahtada yakma işlemiyle çeşitli figürler yapıyorum. Kafamı dinlendiriyor. İlaç kullanmıyorum, bu uğraş psikolojik olarak da çok iyi geliyor, rahatlıyorum. Devletimizden ve buradaki görevlilerden memnunuz, bize böyle bir aktivite sağladığı için." dedi.

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        - "Kendimizi eğlendirerek belki yaşlanmayı yavaşlatıyoruz diye düşünüyorum"

        Bir yıldır huzurevinde kalan 79 yaşındaki Sebahattin Seydioğlu, kendileriyle çok iyi ilgilenen görevliler eşliğinde birçok yere geziler düzenlediklerini anlattı.

        Seydioğlu, huzurevi görevlilerinin sağlıklarıyla da birebir ilgilendiklerini belirterek, "Üniversiteye giderek orada kursa katıldık. Bu yaştan sonra üniversiteli olduk, mezun olduk. Burada sosyal faaliyetlerimiz var. Mesela bocce. Minyatür ev yapıyorum. Tüm sosyal faaliyetlere katılmaya çalışıyorum. Kendimizi eğlendirerek belki yaşlanmayı yavaşlatıyoruz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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        Üniversitede katıldığı kurslardan etkilenerek kitap yazmaya başladığını da anlatan Seydioğlu, "Şu an bir kitap yazmaya uğraşıyorum. Oradan ilham geldi, uğraşıyorum." dedi.

        89 yaşındaki İbrahim Gülücü de iki yıldır burada kaldığını belirterek, "Burada çok iyi ilgileniyorlar bizimle. Hayatımı anlatsam o bir kitap olur ama anlatılmaz." diye konuştu.

        81 yaşındaki Erhan Yıldırım da 12 yıldır yaşadığı en güzel yerin burası olduğunu, eşi vefat ettikten sonra huzurevinde kalmayı tercih ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Burada ebru sanatıyla ilgilendim. En çok bocce sporunun üzerinde durdum. 9 yıl takım kaptanlığı yaptım. İl genelinde birinciliğimiz var. Boccede hala faaliyetteyiz. Boccenin gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Sağlığımız el verirse başarılı olmaya çalışacağız. Başka illere maçlara gidiyoruz, onlar bize geliyor. Huzurevleri arasında devamlı maçlarımız var."

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        72 yaşındaki Mustafa Geçkin de 7 yıldır huzurevinde kaldığını, çeşitli faaliyetlere katıldığını ve üniversitedeki kurslarda sertifikalar aldığını kaydetti.

        Günlerini dolu dolu geçirdiklerine işaret eden Geçkin, "Burada görevliler bize güzel hizmet ediyor. Hal hatır soruyorlar, günlerimiz çok güzel geçiyor." dedi.

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