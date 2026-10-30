Peribacasından kopan kayaların altında kalan çift toprağa verildi

NEVŞEHİR'in Kapadokya bölgesinde peribacasından kopan kayaların altında kalan gazeteci Fatih Eray Tuna ve eşi Begüm Çetinkaya Tuna, Sakarya’da son yolculuklarına uğurlandı.

Göreme beldesinde tüf kaya yapısına sahip peribacalarından birinde aşırı yağışlar nedeniyle kopan kaya parçaları, tatil için bölgede bulunan bazı kişilerin üzerine yuvarlandı. Olayda 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Ölen 3 kişiden Geyve Medya imtiyaz sahibi Fatih Eray Tuna ve muhasebeci eşi Begüm Çetinkaya Tuna için bugün Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya, Ali İnci, Yeni Parti Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe belediye başkanları, BİK Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, MHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Alkaş, iki ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Adapazarı Orhan Camii'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazlarının ardından gazeteci Fatih Eray Tuna, Geyve Merkez Yeni Mezarlığı'na, eşi Begüm Çetinkaya Tuna ise Sapanca Yanık Kurtköy Mezarlığı'na defnedildi.