Sakarya'da kovalamacayla yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

3 operasyonda toplam 2 kilo 329 gram kubar esrar, 111 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, 15 beyaz renkli plastik sprey şişe içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen sıvı, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, sentetik uyuşturucu emdirilmiş bez parçası ile 5 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı, araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

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