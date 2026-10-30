Sakarya'da hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan 24 yıl 10 ay 57 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan 24 yıl 10 ay 57 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Karasu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında çalışma yürütüldü.
Düzenlenen operasyonda, hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan 24 yıl 10 ay 57 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü S.Ç. (36) gözaltına alındı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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