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        Sevk belgeleri olmayan 29 büyükbaş karantinaya alındı

        SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, sevk belgeleri olmadan taşındığı belirlenen 29 büyükbaş hayvan tedbiren karantinaya alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 23:04 Güncelleme:
        Sevk belgeleri olmayan 29 büyükbaş karantinaya alındı

        SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, sevk belgeleri olmadan taşındığı belirlenen 29 büyükbaş hayvan tedbiren karantinaya alındı.

        Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ihbarı üzerine Alancuma mevkisinde bulunan bir TIR'da, Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı. Kontrollerde, 13’ü küpesiz olmak üzere toplam 29 büyükbaş hayvanın sevk belgeleri olmadan taşındığı tespit edildi. 5996 sayılı Kanun kapsamında ilgililer hakkında idari işlem uygulanırken, hayvanlar tedbiren karantinaya alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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