Sakarya'da belgesiz sevk edilen 29 büyükbaş hayvan karantinaya alındı

Açıklamada, yapılan kontrollerde, belgesiz sevk edilen 13'ü küpesiz 29 büyükbaş hayvanın tespit edildiği aktarılarak, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında ilgililere idari işlem uygulandığı, hayvanların karantinaya alındığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Erenler İlçe Jandarma Komutanlığının ihbarı üzerine Alancuma mevkisinde bir tırda İlçe Müdürlüğü teknik personelince kontrol yapıldığı kaydedildi.

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