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        Sakarya'da belgesiz sevk edilen 29 büyükbaş hayvan karantinaya alındı

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde belgesiz sevk edilen 29 büyükbaş hayvan karantinaya alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 12:18 Güncelleme:
        Sakarya'da belgesiz sevk edilen 29 büyükbaş hayvan karantinaya alındı

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde belgesiz sevk edilen 29 büyükbaş hayvan karantinaya alındı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Erenler İlçe Jandarma Komutanlığının ihbarı üzerine Alancuma mevkisinde bir tırda İlçe Müdürlüğü teknik personelince kontrol yapıldığı kaydedildi.

        Açıklamada, yapılan kontrollerde, belgesiz sevk edilen 13'ü küpesiz 29 büyükbaş hayvanın tespit edildiği aktarılarak, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında ilgililere idari işlem uygulandığı, hayvanların karantinaya alındığı bildirildi.

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