Bakan Yumaklı: Sapanca Gölü kötüye giderse, Kocaeli ve Sakarya susuz kalır

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sapanca Gölü’nün kurumasının bölge ekonomisini olumsuz yönde etkileyeceğini belirterek, “Hem içme hem kullanma suyu için Sapanca Gölü son derece önemli hem de sit alanı statüsü var. Yalnız açık ve net konuşmak zorundayız. Eğer Sapanca Gölü halihazırda mevcut durumundan daha kötüye giderse Kocaeli susar, susuzluktan bahsediyorum. Susar yani. Sakarya susar” dedi.

Sakarya’da düzenlenen ‘Sapanca Gölü Eylem Planı Toplantısı’ Adapazarı Kültür Merkezinde yapıldı. Programa, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti il ve ilçe yöneticileri ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Yumaklı, dünyanın sadece yüzde 2,5'inin tatlı su kaynaklarına sahip olduğunu ifade ederek, “Bunun da sadece yüzde 1'ini kullanabiliyoruz. Yani elimizde sonsuz bir kaynak yok. Dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde, şehirlerde yaşıyor da olsa bugünün öngörülerine göre yapılan yayınlardan ve araştırmalardan, bizlerin elde ettiği bilgi şudur ki; dünyada 2 milyar 200 milyon insanın temiz suya ulaşım sorunu var. 1313 metreküpteydi, Türkiye'de kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı. Ancak şunu ifade ettik, dedik ki, ‘1300 metreküpün altına düşersek, su stresi altında bir ülkeyiz biz.’ Bugün itibarıyla yapılan hesaplamalarda ülkemizde kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1297 metreküp. Artık ülkemiz su stresi altında bir ülke. Değişen iklim şartlarının bizlere getirmiş olduğu birçok etki var. Artık hayatımızda yağış rejimlerindeki düzensizliklerden, kuraklıklardan, sellerden, taşkınlardan o kadar çok şeyi tecrübe etmeye başladık ki. Bunların hepsinin de merkezinde su var. Artık asıl konumuz su azalacak mı değil. Biz suyun nerede, ne kadar ve hangi temizlikte, hangi saflıkta bulabileceğiz? Asıl mesele bu olmaya başladı. Yönetilecek bir kaynak olarak görmüyoruz suyu. Bunu tekrar ifade etmek istiyorum. Su bizim için bütün sektörleri yönlendiren stratejik bir eksendir” diye konuştu.

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‘GÖLÜMÜZ İÇİN EYLEM PLANI HAZIRLADIK’

Göl ekosisteminin korunması, sürdürülebilir yönetimi sağlanması konusunu, Ulusal Su Kurulu’nun gündemine aldıklarını söyleyen Yumaklı, “Kurul kararı olarak öncelikle Eğirdir, Beyşehir, Akşehir, Eber, Bafa, Burdur, İznik, Seyfe ve Sapanca göllerimiz için eylem planlarımızı hazırladık. Belediyelerin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ilgili kurumların katkılarıyla çalışmalarımızı güçlendirdik. Bu planlarımızdan Eğirdir, Burdur gölü eylem planlarını kamuoyumuzla paylaşmıştık. Bugün Sapanca Gölü eylem planını, burada bu bölgeye hayat veren Sapanca Gölü’müz için hazırladık ve inşallah kısmen uygulamaya başlamıştık zaten ama kamuoyumuza da bunu yansıtmaya devam edeceğiz. Hem içme hem kullanma suyu için Sapanca Gölü son derece önemli hem de sit alanı statüsü var. Yalnız açık ve net konuşmak zorundayız. Eğer Sapanca Gölü halihazırda mevcut durumundan daha kötüye giderse, Kocaeli susar, susuzluktan bahsediyorum. Susar yani. Sakarya susar. Bu çok önemli sanayi bölgesi artık vazifesini icra edemez. Türkiye ekonomisine gerekli katkıyı sunamaz olur” ifadelerini kullandı.

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‘HAVZANIN SICAKLIĞINDAKİ ARTIŞ YÜZDE 4 DERECE’

Dışarıda yağış olması ya da son yağışlarla Sapanca Gölü'nün seviyesinin yükselmesinin yanıltıcı olduğuna dikkat çeken Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

“Öngörülerden bahsetmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde, bu bölgenin bu havzanın sıcaklığındaki artış yüzde 4 derece olarak öngörülüyor. Bu korkunç bir şey. Ve yıllık toplam yağışlarının ise yüzde 5 düşeceği öngörülüyor. Bunlar iyi tahminler. Yani elimizdeki değerin kıymetini kullanmamız için de bu verilerin büyük önemi var. Kullanımlarla iklim değişikliğinin etkisi birleştiğinde ne oldu? 2025 yılında Sapanca Gölü'nde yaklaşık 72 milyon metreküplük bir su azalımı söz konusu oldu. Bu miktarın yüzde 22'si buharlaşmadan meydana geldi. Su gıda ekosistem bağlantısallığında bir göl yönetimi, su güvenliği ve verimliliğinin sağlanması, veri temelli yapay zeka destekli karar mekanizmasının oluşturulması. Tabii ben bunları başlık olarak söylüyorum ama bu stratejilere dayalı 6 ana eylem ve 12 tedbir var. Bu tedbirlere ilişkin bir yatırım planı yaptık, yatırım planlaması yaptık. 5 yıl içerisinde yaklaşık 25,5 milyar liralık bir yatırım sadece bu eylemin içerisindeki hususları hayata geçirmek için yapılmış olacak. Havzamıza yaklaşık yılda 114 milyon metreküplükte bir su kazandırmayı planlıyoruz. Dolayısıyla su güvenliği planımız da aynı şekilde devam ediyor. Tabii kaynaktan çekim çok önemli.”