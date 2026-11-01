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        Sakarya'da "Türkiye Pedallıyor Cumhuriyet Sürüşü" etkinliği

        Sakarya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla "Türkiye Pedallıyor Cumhuriyet Sürüşü" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Sakarya'da "Türkiye Pedallıyor Cumhuriyet Sürüşü" etkinliği

        Sakarya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla "Türkiye Pedallıyor Cumhuriyet Sürüşü" etkinliği düzenlendi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen etkinlikte her yaştan katılımcı, Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

        Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği, Bisikletliler Derneği Sakarya Şubesi ve Ada Bike Derneği üyeleri ile vatandaşlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz öncülüğünde meydandan Millet Bahçesi'ne kadar Türk bayrakları eşliğinde pedal çevirdi.

        Alanda konuşan Boz, Sakarya'nın bir bisiklet şehri olduğuna değinerek, "Bisiklet Sakarya'ya çok yakışıyor. Bugün de burada güzel bir kalabalıkla şehrin içerisinde bisiklet farkındalığı yarattık. Bisikletle hayatın daha güzel olduğunu göstermeye gayret ettik." dedi.

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        Etkinliğin ardından 5 katılımcıya çekilişle bisiklet hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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