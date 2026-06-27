AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda "Ortak Akıl" oturumları yapıldı

AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, "Ortak Akıl" oturumları düzenlendi.





AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, "Çeyrek Asırlık Destan AK Parti" temasıyla Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki otelde devam ediyor.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayan kampta, bakanlıkların temel icraat alanlarını tüm yönleriyle ele almak ve farklı bakış açılarını bir araya getirmek amacıyla Kabine üyelerinin katılımıyla 4 farklı salonda "Ortak Akıl" oturumları düzenlendi.



Sahadan merkeze güçlü bir değerlendirme zemini oluşturulması ve vatandaşlardan gelen taleplerin doğrudan iletebileceği bir istişare ortamının sağlanması hedeflenen oturumlarda, Bakanlar katılımcıların sorularını yanıtladı ve çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.



Bu kapsamdaki Güvenlik Oturumları'nın moderatörlüğünü AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Faruk Acar, Kürşad Zorlu ve Hasan Basri Yalçın üstlendi.



Güvenlik Oturumları'na Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler katıldı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Demir, Zafer Sırakaya, Hüseyin Yayman ve Nilhan Ayan ise Kalkınma Oturumları'nın moderatörlüğünü yaptı.



Kalkınma Oturumları'na, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldı.



Ekonomi Oturumları'nın moderatörlüğünü AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Baha Öğütken, Nihat Zeybekci, Ömer İleri ve Mustafa Şen gerçekleştirdi.



Oturumlarda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat yer aldı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya, Belgin Uygur, Halit Yerebakan ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in moderatörlüğünde ise Toplum Oturumları gerçekleştirildi.



Oturumlara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katıldı.







