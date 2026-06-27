Sakarya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çıkan yangında 3 dönümlük makilik alan zarar gördü. Kazımiye Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Pamukova Belediyesi'ne ait 2 su tankeri de çalışmalara destek verdi. Ekiplerce söndürülen yangında 3 dönümlük alan zarar gördü.

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