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        Sakarya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çıkan yangında 3 dönümlük makilik alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 18:48 Güncelleme:
        Sakarya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çıkan yangında 3 dönümlük makilik alan zarar gördü.

        Kazımiye Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Pamukova Belediyesi'ne ait 2 su tankeri de çalışmalara destek verdi.

        Ekiplerce söndürülen yangında 3 dönümlük alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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