Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, kentteki projeleri Bakan Kurum'a tanıttı

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, kentteki projeleri Bakan Kurum'a tanıttı

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, kentteki projeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 18:31 Güncelleme:
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, kentteki projeleri Bakan Kurum'a tanıttı

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, kentteki projeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a tanıttı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Alemdar, Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Bakan Kurum'a kentte yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeleri tanıttı.

        AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan, Ertuğrul Kocacık, Ali İnci, Murat Kaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Alkaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Mehmet Kuyumcu ile ilçe belediye başkanlarının da yer aldığı görüşmede Tığcılar Kentsel Dönüşüm Projesi, Sapanca Kıyı Park, AFA Kültür ve Kongre Merkezi, 30 Haziran'da ihalesi gerçekleştirilecek olan Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası, sanayi alanlarının dönüşümü ve Sapanca Gölü'nün korunmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Sakarya'ya değer katacak yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, Bakan Kurum'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT’in izini sürdüğü kaçakçı yakalandı
        MİT’in izini sürdüğü kaçakçı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        İsrailli eski bakandan Netanyahu'ya sert eleştiri
        İsrailli eski bakandan Netanyahu'ya sert eleştiri
        TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı: Çıkarılacak yasa af niteliğinde olmayacak
        TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı: Çıkarılacak yasa af niteliğinde olmayacak
        Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı
        Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı
        Çelik: Süreçte yeni aşamadayız
        Çelik: Süreçte yeni aşamadayız
        Bankalarda yeni dönem
        Bankalarda yeni dönem
        Zaniolo krizi! "Bir uzlaşma yok"
        Zaniolo krizi! "Bir uzlaşma yok"
        İtalya'da evlendiler
        İtalya'da evlendiler
        G.Saray'dan Dursun Özbek'e tam yetki!
        G.Saray'dan Dursun Özbek'e tam yetki!
        Karne günü bıçaklanan çocuk öldü!
        Karne günü bıçaklanan çocuk öldü!
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!

        Benzer Haberler

        Ömer Çelik: "Terörsüz Türkiye'de yeni bir aşamadayız" "Artık terör örgütünü...
        Ömer Çelik: "Terörsüz Türkiye'de yeni bir aşamadayız" "Artık terör örgütünü...
        AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda "Parti Politikala...
        AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda "Parti Politikala...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin, vesayetten arınmış bir ana muhalefete i...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin, vesayetten arınmış bir ana muhalefete i...
        Emine Erdoğan'dan AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na iliş...
        Emine Erdoğan'dan AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na iliş...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor, başörtüsü...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor, başörtüsü...
        Bakan Tekin Sakarya'da öğretmenlerle ormanda yürüyüşe katıldı
        Bakan Tekin Sakarya'da öğretmenlerle ormanda yürüyüşe katıldı