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        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda "Parti Politikaları" oturumları yapıldı

        AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda "Parti Politikaları" oturumları yapıldı

        AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, "Parti Politikaları" oturumları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 16:44 Güncelleme:
        AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda "Parti Politikaları" oturumları yapıldı

        AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, "Parti Politikaları" oturumları düzenlendi.

        AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, "Çeyrek Asırlık Destan AK Parti" temasıyla Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki otelde devam ediyor.

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayan kampta, partinin kurumsal hafızasını ve gelecek hedeflerini bir araya getirmek amacıyla Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin katılımıyla 4 ayrı salonda "Parti Politikaları" oturumları eş zamanlı yapıldı.

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın başkanlığını, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül'ün raportörlüğünü üstlendiği 1. grup oturumda, genel başkan yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Faruk Acar, Zafer Sırakaya, Ömer İleri ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan yer aldı.

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın başkanlığını, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in raportörlüğünü üstlendiği 2. grup oturuma, genel başkan yardımcıları Mustafa Demir, Belgin Uygur, Ahmet Baha Öğütken, Hüseyin Yayman ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin katıldı.

        Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş'ün başkanlığını, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş'in raportörlüğünü üstlendiği 3. grup oturumda, genel başkan yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya, Nihat Zeybekci, Nilhan Ayan ve AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu hazır bulundu.

        Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın başkanlığını, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun raportörlüğünü üstlendiği 4. grup oturumda ise genel başkan yardımcıları Hasan Basri Yalçın, Kürşad Zorlu, Halit Yerebakan ile AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta yer aldı.

        Oturumlardaki görüş ve öneriler raporlanıp partinin kurumsal yol haritasının oluşturulmasında kullanılacak.

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