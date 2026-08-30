Akyazı'da babanın fenalaşıp yaşamını yitirdiği tartışmada oğul tutuklandı

Ballıkaya Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta Y.İ.Ç. ve eşi S.Ç. arasında çıkan tartışmaya babası Y.Ç. ile annesi K.Ç. de dahil olmuştu. Kalp rahatsızlığı bulunan baba, fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

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