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        Akyazı'da babanın fenalaşıp yaşamını yitirdiği tartışmada oğul tutuklandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde babanın aile içi tartışmada fenalaşarak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına oğul tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 17:54 Güncelleme:
        Akyazı'da babanın fenalaşıp yaşamını yitirdiği tartışmada oğul tutuklandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde babanın aile içi tartışmada fenalaşarak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına oğul tutuklandı.

        Ballıkaya Mahallesi'nde eşi S.Ç. (27) ile tartıştığı sırada araya giren babası Y.Ç'nin (57) fenalaşarak yaşamını yitirmesi üzerine gözaltına alınan Y.İ.Ç. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından Akyazı Adliyesine sevk edildi.

        Y.İ.Ç, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Ballıkaya Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta Y.İ.Ç. ve eşi S.Ç. arasında çıkan tartışmaya babası Y.Ç. ile annesi K.Ç. de dahil olmuştu. Kalp rahatsızlığı bulunan baba, fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

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        Y.İ.Ç, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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