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        Sakarya ve Zonguldak'ta fener alayı düzenlendi

        Sakarya ve Zonguldak'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 22:49 Güncelleme:
        Sakarya ve Zonguldak'ta fener alayı düzenlendi

        Sakarya ve Zonguldak'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Çark Caddesi'nin başında bir araya gelen vatandaşlar ve kent protokolü, Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

        Bando takımının marşlarına ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik eden vatandaşlar, Demokrasi Meydanı'nda İstiklal Marşı'nı okudu.

        Programa Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Erbağ, Garnizon Komutan Vekili İstihkam Albay Çağatay Budak ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar katıldı.

        - Zonguldak

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        Zonguldak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayında vatandaşlar ve protokol üyeleri, Türk bayrakları ve meşalelerle Valilik hizmet binasına yürüdü.

        İstasyon Caddesi'nde başlayan yürüyüşte katılımcılar, marşlar okuyarak Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı.

        Fener alayına "Alaca" isimli koyunuyla katılan Serhat Akkuş, "Kutlamalara hayvanımla birlikte gelmek istedim. Herkes çok sevdi. Ben de çok sevindim, hayvanım da çok sevindi. Devamlı gezmeyi seven bir hayvan. Bu bayramı kutladığımız için onurlu ve gururluyum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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