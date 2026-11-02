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        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Gaz kaçağı yapan tüp alev aldı, itfaiye tek hamlede söndürdü Yaktığı tüp alev alınca aile faciadan döndü

        Gaz kaçağı yapan tüp alev aldı, itfaiye tek hamlede söndürdü Yaktığı tüp alev alınca aile faciadan döndü

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde gaz kaçırdığı iddiasıyla iade edilmesinin ardından tamir edildiği söylenerek tekrar teslim edilen piknik tüpü, yakılmasıyla birlikte alev aldı. Yaşanan olayda tüpü bahçeye atan vatandaş o anları kayda alırken, itfaiye ekipleri tüpü kısa sürede söndürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 00:18 Güncelleme:
        Gaz kaçağı yapan tüp alev aldı, itfaiye tek hamlede söndürdü Yaktığı tüp alev alınca aile faciadan döndü

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde gaz kaçırdığı iddiasıyla iade edilmesinin ardından tamir edildiği söylenerek tekrar teslim edilen piknik tüpü, yakılmasıyla birlikte alev aldı. Yaşanan olayda tüpü bahçeye atan vatandaş o anları kayda alırken, itfaiye ekipleri tüpü kısa sürede söndürdü.

        İddiaya göre olay, Kocaali ilçesinde meydana geldi. Balık pişirmek amacıyla bir bakkaldan piknik tüpü satın alan vatandaş, gaz kaçağı fark etmesi üzerine tüpü aldığı iş yerine geri götürdü. İş yeri yetkililerinin tüpün onarıldığını ve güvenli olduğunu belirterek ürünü yeniden teslim etmesi üzerine tüp eve getirildi. Evde balık pişirmek için tüp yakılmak istendiği sırada çakmağın ateşlenmesiyle birlikte ortamın bir anda alev aldığı öne sürüldü. Vatandaşın, alev alan tüpü hemen bahçeye atarak eşi ve çocuğunun can güvenliğini sağladığı belirtildi. Ailenin güvenli alana geçmesinin ardından durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, alev alan tüpe müdahalede ederek kısa sürede söndürdü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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