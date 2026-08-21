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        Kategorisindeki tek kız motokrosçu 7 yaşındaki Minel Yade parkurların tozunu attırıyor

        MİNE YILDIRIM - Sakarya'da yaşayan 7 yaşındaki Minel Yade Duman, kategorisinde tek kız yarışçı olarak katıldığı Türkiye Motokros Şampiyonası'nda altın madalyayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 11:30 Güncelleme:
        Kategorisindeki tek kız motokrosçu 7 yaşındaki Minel Yade parkurların tozunu attırıyor

        MİNE YILDIRIM - Sakarya'da yaşayan 7 yaşındaki Minel Yade Duman, kategorisinde tek kız yarışçı olarak katıldığı Türkiye Motokros Şampiyonası'nda altın madalyayı hedefliyor.

        Bahçelievler Gazi İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Minel Yade, 3 yaşında kullanmaya başladığı elektrikli denge bisikletinin ardından BMX bisikleti sürmeye başladı.

        Ailesiyle gittiği İstanbul'da 2 yıl önce motosiklet kullananları gören Minel Yade, babasının da teşvik etmesiyle motosiklete yöneldi.

        Bu alanda aldığı eğitimlerle kendini geliştiren Minel Yade, bu sezon 6 ayaktan oluşan Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ilk etabında birincilik, ikinci ve üçüncü etaplarında ise üçüncülük kupalarının sahibi oldu.

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        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 22-23 Ağustos'ta düzenlenecek 4. ayak yarışlarında kupa kazanmak için çalışmalarını sürdüren ve 6 etaplı organizasyonu şampiyon tamamlamak isteyen Minel Yade'yi anne ve babası yalnız bırakmıyor.

        - "Rampadan atlarken kendimi kuş gibi hissediyorum"

        Motokros sporcusu Minel Yade Duman, AA muhabirine, babasının yönlendirmesiyle bu spora başlayalı 2 yıl olduğunu söyledi.

        Parkurların zorlayıcı olduğunu belirten Minel Yade, "Rampadan atlarken kendimi kuş gibi, uçuyor gibi hissediyorum. Zorlu parkurlar, çok eğlenceli oluyor. Tabletle oynamak yerine motosiklet kullanmak daha eğlenceli oluyor. Hem tablet izlerken beynimiz yoruluyor, motosiklette kendimizi güçlendiriyoruz. Motosiklet güçlü ve özgür hissettiriyor." ifadelerini kullandı.

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        Minel Yade, çevresindekilerin azmi ve başarısı dolayısıyla kendisini tebrik ettiğini dile getirerek "Başarılar çok heyecanlı ve çok güzel hissettiriyor. Diğer arkadaşlarımı geçmek çok iyi oluyor. Kardeşim de benimle motosiklet kullanıyor, hocalarımdan ders alıyorum ve gitgide kendimi hızlandırıyorum." dedi.

        - Baba Melih Duman: "İlerleyen dönemlerde Avrupa ülkelerine açılmayı düşünüyoruz"

        Baba Melih Duman da kızının aldığı eğitimlerle kısa sürede kendini geliştirdiğinden bahsederek bundan hareketle yarışlara katılmaya karar verdiklerini söyledi.

        Kızının 5 yaşında spora başladığını ve aktif olarak 2 yıldır Türkiye Motosiklet Federasyonunca düzenlenen tüm yarışlara katıldığını dile getiren Duman, sürekli değil, kademe kademe eğitim alıp üzerine kendilerinin antrenmanlar yaptıklarını anlattı.

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        Duman, 3 yaşındaki oğlu Ali Barlas'ın ablasına özenerek bu spora ilgi duyduğunu belirterek "Motosiklet üzerindeki hareketlerden etkilendiği için başladı. Evde sürekli motosiklet videoları izliyor. Oğlumuz 3 yaşında, elektrikli denge bisikletiyle başladı, şu an elektrikli motosiklet kullanıyor." diye konuştu.

        Çocuklarının spor hayatı için hedeflerinin olduğunu kaydeden Duman, "Minel Yade'nin Türkiye'de başarısı var, ilerleyen dönemlerde Avrupa ülkelerine açılmayı düşünüyoruz. Orada da Türk sporcuların geleceğini göstermek isteriz." dedi.

        - Anne Kübra Duman: "Kupalar alarak bizi mutlu ediyor"

        Anne Kübra Duman ise kızının E50 kategorisinde yarıştığını ve bu sene tek kız yarışçı olmasının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

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        Kız sporcuların bu branşta az olduğunu belirterek sayılarının artmasını dileyen Duman, "Herkes korkuyor. Başta çok tepki aldık, 'Kız çocuğu motosiklet mi kullanır?' diye ama kızım severek yapıyor. Ekipmanlarımız tam olduğu sürece herhangi sakatlık yaşamıyoruz." diye konuştu.

        Duman, kızının başarısından duyduğu mutluluğu dile getirerek "Sezonda 6 yarışımız oluyor. İl il geziyoruz. Bu, biraz bedenen yorsa da sonucunda kupalar alarak bizi çok mutlu ediyor. İlk yarıştan birinciliği, diğer ikisinden üçüncülüğü var, bu sezon Türkiye derecesine girmeyi hedefliyoruz. İleriki dönemlerde de umarım adını her yerde duyurur. Kapalı alanlarda, oyun alanlarında oynamak yerine onlarla doğada vakit geçirmek babasını ve beni mutlu ediyor. Onlar da mutlu." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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