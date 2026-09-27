Kıbrıs gazisi, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Çalışkan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören kıtası ve yakınları tarafından omuzlarda taşındı.

Yurt dışında ikamet eden ve ziyaret için geldiği İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Çalışkan için Akyazı ilçesi Taşburun Mahallesi Yeni Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

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