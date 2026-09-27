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        Kıbrıs gazisi, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

        Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Metin Çalışkan, Sakarya'da defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 18:18 Güncelleme:
        Kıbrıs gazisi, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

        Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Metin Çalışkan, Sakarya'da defnedildi.

        Yurt dışında ikamet eden ve ziyaret için geldiği İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Çalışkan için Akyazı ilçesi Taşburun Mahallesi Yeni Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

        İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Çalışkan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören kıtası ve yakınları tarafından omuzlarda taşındı.

        Çalışkan'ın naaşı, Taşburun Aile Mezalığı'nda toprağa verildi.

        Gaziler ve vatandaşların katıldığı törende, Türk bayrağı Çalışkan'ın yakınlarına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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