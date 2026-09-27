Sakaryalı lise öğrencileri TEKNOFEST 2026'da birinci oldu

Sakarya'dan Kaynarca Seyfettin Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği proje, TEKNOFEST 2026 kapsamında Diyarbakır'da düzenlenen Mesleki Yetenek Yarışması'nda birincilik elde etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TEKNOFEST 2026 kapsamında Diyarbakır'da gerçekleştirilen Mesleki Yetenek Yarışması'nda Sakarya'nın başarı kazandığı belirtildi.

"Elektrik Kumanda Panosu Tasarımı ve Uygulama" kategorisinde Kaynarca Seyfettin Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Türkiye birincisi olduğu kaydedilen paylaşımda, TEKNOFEST heyecanın Şanlıurfa'da farklı kategorilerde devam ettiği aktarıldı.

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Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Başarıya imza atan öğrencilerimiz Emin Efe Uludüz, Hamza Ateş, Deniz Aslıyüce ve Utku Sarıhan ile danışman öğretmenimiz Ahmet Gürcan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Sakarya'dan yeni başarılar bekliyor, yarışmalara katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Sakarya'mızla gurur duyuyoruz."