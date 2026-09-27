Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakaryalı lise öğrencileri TEKNOFEST 2026'da birinci oldu

        Sakaryalı lise öğrencileri TEKNOFEST 2026'da birinci oldu

        Sakarya'dan Kaynarca Seyfettin Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği proje, TEKNOFEST 2026 kapsamında Diyarbakır'da düzenlenen Mesleki Yetenek Yarışması'nda birincilik elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 10:29 Güncelleme:
        Sakaryalı lise öğrencileri TEKNOFEST 2026'da birinci oldu

        Sakarya'dan Kaynarca Seyfettin Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği proje, TEKNOFEST 2026 kapsamında Diyarbakır'da düzenlenen Mesleki Yetenek Yarışması'nda birincilik elde etti.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TEKNOFEST 2026 kapsamında Diyarbakır'da gerçekleştirilen Mesleki Yetenek Yarışması'nda Sakarya'nın başarı kazandığı belirtildi.

        "Elektrik Kumanda Panosu Tasarımı ve Uygulama" kategorisinde Kaynarca Seyfettin Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Türkiye birincisi olduğu kaydedilen paylaşımda, TEKNOFEST heyecanın Şanlıurfa'da farklı kategorilerde devam ettiği aktarıldı.

        REKLAM

        Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "Başarıya imza atan öğrencilerimiz Emin Efe Uludüz, Hamza Ateş, Deniz Aslıyüce ve Utku Sarıhan ile danışman öğretmenimiz Ahmet Gürcan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Sakarya'dan yeni başarılar bekliyor, yarışmalara katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Sakarya'mızla gurur duyuyoruz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten fon soruşturması açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten fon soruşturması açıklaması
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!
        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!
        Lavrov: Avrupa'yla savaşa girme niyetimiz yok
        Lavrov: Avrupa'yla savaşa girme niyetimiz yok
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul!
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul!
        Bakan Gürlek: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
        Bakan Gürlek: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
        İngiltere'yi sarsan Noel cinayeti! 12 bin kişinin ayakkabısına baktılar!
        İngiltere'yi sarsan Noel cinayeti! 12 bin kişinin ayakkabısına baktılar!
        Ailenin şatosunu kurtaracak
        Ailenin şatosunu kurtaracak
        G.Saray'ı bekleyen zorlu fikstür!
        G.Saray'ı bekleyen zorlu fikstür!
        İsrail'de seçim öncesi Netanyahu'ya karşı muhalefet ittifakı
        İsrail'de seçim öncesi Netanyahu'ya karşı muhalefet ittifakı
        Eski karısını sokakta kovalayıp katletti!
        Eski karısını sokakta kovalayıp katletti!
        Yapay zekayı ne kadar iyi tanıyoruz?
        Yapay zekayı ne kadar iyi tanıyoruz?
        Trump'tan Küba mesajı: Anlaşabiliriz
        Trump'tan Küba mesajı: Anlaşabiliriz
        Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti
        Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        Gereksiz bir tartışma daha
        Gereksiz bir tartışma daha
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!

        Benzer Haberler

        Sakarya'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
        Sakarya'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
        Sakarya'da restoranda çıkan yangın söndürüldü
        Sakarya'da restoranda çıkan yangın söndürüldü
        Sakarya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Sakarya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Sakarya'da balıkçılar palamut mesaisinde
        Sakarya'da balıkçılar palamut mesaisinde
        Sakarya'da Kuzey Köprüsü'nün temeli atıldı
        Sakarya'da Kuzey Köprüsü'nün temeli atıldı
        Basın İlan Kurumu Sakarya Bölge Müdürlüğü açıldı
        Basın İlan Kurumu Sakarya Bölge Müdürlüğü açıldı