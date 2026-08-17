Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenlerin acısı 27 yıldır yüreklerde

İBRAHİM YOZOĞLU - Sakarya'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkılan evlerin enkazında yakınlarını yitirenler, afetin acısını 27 yıldır yaşıyor.

Erenler ilçesinde yıkılan 5 katlı binanın enkazında annesi vefat eden 44 yaşındaki Dilek Cirit, yaşadığı acıları unutamıyor.

Cirit, AA muhabirine, deprem gecesi misafirliğe gelen amcası ve yengesiyle oturduklarını, odasına geçtiği sırada büyük bir sarsıntının meydana geldiğini anlattı.

Üzerine parçalar düştüğünü ve açmaya çalıştığı oda kapısının üzerine devrildiğini aktaran Cirit, "Çalışma masamla kapının arasında bir üçgende kaldım. Deprem olduğunu anlayamadım. Patlama gibi bir şey olduğunu düşündüm." dedi.

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- "5 ve 10 yaşındaki kardeşlerim kalorifer borularından sarkarak çıktı"

Cirit, birinci katında oturdukları binanın saniyeler içerisinde yıkıldığını dile getirerek, "Odamda tek başımaydım. Yan odada annem, ağabeyim, kız kardeşim, amcam ve yengem kaldılar. Çöken tavan annemin kafasına denk gelmiş, annemi orada hemen kaybetmişiz. Benim bundan çok sonra haberim oldu." diye konuştu.

Yan odada bulunan 5 ve 10 yaşındaki kardeşlerinin kalorifer borularından aşağıya sarkarak kurtulup yardım çağırdıklarını belirten Cirit, üst komşuları olan uzman çavuşun yardıma koşan ilk kişi olduğunu kaydetti.

Cirit, yaklaşık 9 saat sonra enkazdan çıkarıldığını ve 1 yıl yürüyemediğini belirtti. Adana'nın Ceyhan ilçesinde 1998'de meydana gelen depremin ardından ampute edilen bir kızın hikayesini televizyondan izlediğini anlatan Cirit, enkazdayken o görüntülerin aklına geldiğini söyledi.

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Göçük altında kaldığı zaman diliminde dua okuduğunu ve sesini duyurmak için uzun süre uyumadığını anlatan Cirit, "Dışarı kendimi duyurmam, yerimi bildirmem gerekiyordu. Elime kapıdan düşen bir cam parçası denk gelmişti, onu demire vurdum. Onunla sesimi çok net yakaladılar. Enkazın içinden dışarıdaki sesi çok net duyuyorsunuz ama sizin sesinizi duyurmanız çok zor." ifadelerini kullandı.

Cirit, 5 kardeş olduklarını ve anneleri depremde vefat edince hem çalışıp hem okumak zorunda kaldığını dile getirerek, "Ama çok şükür okudum, öğretmen oldum." dedi.

- Kahramanmaraş depremlerinde ahde vefasını gösterdi

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Allah'ın kendisine fırsat verdiğine işaret eden Cirit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize 1999 depreminde gerçekten çok yardım ettiler. Bir sihirli değnek dokundu sanki. Her yerden yolumuz açıldı. Ben de 6 Şubat'taki depremleri gördüğümde ilk önce televizyon ekranında kalakaldım. Sonra 'Dilek kalk, bir şeyler yapman lazım.' dedim. Deprem bölgesinde öğrenci ve aileleri için burada yazlık ve ikinci evi olan arkadaşlarımızın dairelerinin anahtarlarını aldık. Depremzedelere oraları açtık. Kalmak isteyenlere evler kiraladık. Yaptığımız yardımlar için minnettar kaldılar. Bunu yaşayabildim, en azından ahde vefamı gerçekleştirdim. O bakımdan kendimi mutlu hissediyorum."

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Öğretmen arkadaşlarıyla depremzede çocuklar için burs havuzu oluşturduklarını anlatan Cirit, "Öğrencilerime de çocuklarıma da sürekli deprem konusunda hassasiyet yüklemeye çalışıyorum. Öğrencilerime tatbikatları çok ciddiye almalarını söylüyorum. Her an gerçek olabilir. Kafanızı korumayı öğrenin. O hayat üçgeni inanılmaz bir şey, ben o üçgende kaldım. Bu da benim ikinci yaşam şansım. Ben de herkese bu konuda bilinç vermeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Cirit, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından günlerce uyuyamadığını, 17 Ağustos depremini tekrar yaşadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

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"Her 17 Ağustos'ta, o gece rüyamda tekrar o enkaza giriyorum. Beni hep tekrar o enkazdan çıkarıyorlar. Annemin acısını yaşayamadım. Şehrin yıkıntısını bile çok sonra görebildim ama tabii benim bütün dünyamı yıktı. Hayallerimiz çok farklıydı. Arkadaşlarımla sabah gezecektim, giysilerimi bile ayarlamıştım ama bambaşka bir sabaha uyandık."

- 2 çocuğuyla kurtulduğu enkazda eşini kaybetti

17 Ağustos Depremi'nde Akıncılar Mahallesi'ndeki iki katlı evinin yıkılması sonucu enkaz altında kalan Mehmet Toy, afette eşini kaybettiğini söyledi.

Fabrikadaki işinden geldikten sonra evde yemek yiyip uyuduğunu anlatan Toy, kısa süre sonra meydana gelen depremle büyük bir karanlığın içinde kaldığını belirtti.

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Toy, eşinin duvarların altında kalarak yaşamını yitirdiğini aktararak, kardeşlerinin yardımıyla 2 çocuğuyla yaklaşık yarım saat içinde enkazdan çıkarıldığını kaydetti.

Gün ağardığında çevresindeki yıkımı gördüğünü ifade eden Toy, "O acı hepimizin yüreğini sızlattı. Allah kimseye o acıları yaşatmasın. Gerçekten zordu yaşadık, Allah kimseye yaşatmasın." dedi.