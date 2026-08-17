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        Sakarya'da çıkan yangında prefabrik ev kullanılamaz hale geldi

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın çevresindeki ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 02:14 Güncelleme:
        Sakarya'da çıkan yangında prefabrik ev kullanılamaz hale geldi

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın çevresindeki ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bağlarbaşı Mahallesi'nde S.S'ye ait prefabrik evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında, prefabrik ev kullanılamaz hale geldi.

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