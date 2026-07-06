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        Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonu kapsamında 18 zanlı tutuklandı

        Sakarya merkezli 10 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 22 zanlıdan 18'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonu kapsamında 18 zanlı tutuklandı

        Sakarya merkezli 10 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 22 zanlıdan 18'i tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu suçlar kapsamında ülke genelinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlara yönelik Sakarya merkezli İstanbul, Kocaeli, Bursa, Şanlıurfa, Ankara, Samsun, İzmir, Aksaray ve Muğla'da operasyon düzenlendi.

        Operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 18'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden 2'sine adli kontrol tedbiri uygulandı, 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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