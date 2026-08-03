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        Sakarya sahillerinde bir ayda 141 kişi boğulmaktan kurtarıldı

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki sahillerde temmuz ayında 141 boğulma vakasına müdahale edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 18:09 Güncelleme:
        Sakarya sahillerinde bir ayda 141 kişi boğulmaktan kurtarıldı

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki sahillerde temmuz ayında 141 boğulma vakasına müdahale edildi.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 76 cankurtaranın 54 kilometrelik sahil şeridinde temmuz ayında 214 vakaya müdahale ettiği bildirildi.

        Açıklamada, kaybolan 73 çocuğa ulaşılarak ailelerine teslim edildiği, olaylara 7 jet ski, 1 zodyak bot ve 2 ATV ile anında müdahale edilerek 141 kişinin boğulmaktan kurtarıldığı belirtildi.

        Açıklamada ayrıca, sahillerde ağustos ve eylül ayında kayıp vermeden sezonu tamamlama hedefi olduğu ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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