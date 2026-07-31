Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 3 bin 450 öğrencisini mezun etti

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 3 bin 450 öğrencisini mezun etti

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 2025-2026 akademik yılında mezun olmaya hak kazanan 3 bin 450 öğrencisi için mezuniyet töreni düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 00:25 Güncelleme:
        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 3 bin 450 öğrencisini mezun etti

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 2025-2026 akademik yılında mezun olmaya hak kazanan 3 bin 450 öğrencisi için mezuniyet töreni düzenledi.

        Spor Bilimleri Fakültesi Stadyumu'nda düzenlenen tören, milli sporcular tarafından yakılan meşaleyle başladı.

        İstiklal Marşı'nın okunması ve mezun öğrencilerin kortej yürüyüşüyle devam eden törende konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, yılların fedakarlığının ve emeğinin bir sonucu olan bu törende, Türkiye'nin yarınlarını ve insanlığa fayda üretmeyi amaçlayanları gördüğünü ifade etti.

        Farklı şehirlerden ve ülkelerden üniversiteye gelen öğrencilerin ortak bir mezuniyet gururu etrafında toplandığını dile getiren Sarıbıyık, bu başarının arkasında aileler ve akademisyenlerin olduğunu vurguladı.

        Öğrencilerin öğrencilik hayatında iş dünyasıyla bir araya gelmesini sağlayan eğitim modelinin önemine değinen Sarıbıyık, "İş dünyamızın kıymetli temsilcileri. Biz SUBÜ olarak eğitimi sınıfların dışına taşıdık. Çünkü biliyoruz ki hayat, hayatın içinde öğrenilir. Bu anlayışla geliştirdiğimiz '+1 Eğitim Modeli', üniversite ile hayatı buluşturan bir eğitim felsefesidir. Sizler de bu anlayışın en önemli ortakları oldunuz. Bilginizi, tecrübenizi ve çalışma kültürünüzü paylaşarak mezunlarımızı geleceğe hazırladınız. Bu nedenle size teşekkürü bir borç biliyorum." dedi.

        Sarıbıyık, iyi bir gelecek için ahlaki değerlere sahip çıkan insanların yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "İnsanlık tarihinin en hızlı değişimlerinin yaşandığı dönemdeyiz. Bütün bu değişimin içinde dürüstlük, çalışkanlık, sorumluluk, merhamet, adalet ve güven gibi değişmeyecek değerlerimiz var. Bunlar, geleceğin en güçlü sermayesi olmaya devam edecektir. Yapay zeka bilgi üretebilir ama hikmet üretemez. Makineler hız kazandırabilir, ama güven inşa edemez. Çünkü hayat, sizden iyi bir meslek sahibi olmanızdan önce iyi bir insan olmanızı bekliyor. Bugün ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha güçlü, daha müreffeh ve daha üretken bir gelecek hedeflemektedir. Bu büyük hedefe ulaşmanın yolu ise nitelikli insan yetiştirmekten geçiyor. Ama bütün bunları yaparken ahlaki değerlerinden ödün vermeyen insanlar Türkiye'nin en büyük gücü olacaktır. Çünkü güçlü ülkeleri güçlü kurumlar, güçlü kurumları ise güçlü insanlar inşa eder."

        Üniversite 1'incisi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü mezunu Bırama Fousseynı Sıdıbe ise teşekkür konuşması yaptı.

        Program, mezun olan öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesinin ardından öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

        Törene Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Eski Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Ali Çelik, Serdivan Kaymakamı Tolga Toğan, bürokratlar, STK ve iş dünyası temsilcileri, akademisyenler ve öğrencilerin yakınları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öğrenci affı TBMM'de kabul edildi
        Öğrenci affı TBMM'de kabul edildi
        Cem Küçük gözaltına alındı
        Cem Küçük gözaltına alındı
        Hüseyin Başaran tutuklandı
        Hüseyin Başaran tutuklandı
        Beşiktaş, Danimarka'da turu söktü aldı!
        Beşiktaş, Danimarka'da turu söktü aldı!
        İsrail'in sahte bayrak operasyonlarına karşı uyardı
        İsrail'in sahte bayrak operasyonlarına karşı uyardı
        Paşinyan: Rusya'nın münhasır ilişki yaklaşımını kabul etmiyoruz
        Paşinyan: Rusya'nın münhasır ilişki yaklaşımını kabul etmiyoruz
        UEFA'ya üye ülkelerden FIFA'ya boykot kararı!
        UEFA'ya üye ülkelerden FIFA'ya boykot kararı!
        Gülistan Doku soruşturmasında 4 polis tutuklandı
        Gülistan Doku soruşturmasında 4 polis tutuklandı
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Anket: Amerikan halkının saldırılara desteği azaldı
        Anket: Amerikan halkının saldırılara desteği azaldı
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
        Başakşehir Avrupa'ya veda etti!
        Başakşehir Avrupa'ya veda etti!
        Türkiye'nin rüzgar ile sınavı! 48 saat sürecek
        Türkiye'nin rüzgar ile sınavı! 48 saat sürecek
        'Kızıl Sakal'a veda
        'Kızıl Sakal'a veda
        "Kömür kralı" cinayetinde tetikçi olduğu iddia edilen firari yakalandı!
        "Kömür kralı" cinayetinde tetikçi olduğu iddia edilen firari yakalandı!
        Yangın nedeniyle evlerini terk ettiler
        Yangın nedeniyle evlerini terk ettiler
        Uzmanlardan kritik 2 yıl uyarısı! Bunama riskini azaltıyor
        Uzmanlardan kritik 2 yıl uyarısı! Bunama riskini azaltıyor
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı

        Benzer Haberler

        Sakarya'da birgün sinekleri "ölüm uçuşu" gerçekleştirdi
        Sakarya'da birgün sinekleri "ölüm uçuşu" gerçekleştirdi
        Gökyüzü gözlemcileri Karagöl Yaylası'nda buluştu
        Gökyüzü gözlemcileri Karagöl Yaylası'nda buluştu
        Freni patlayan şeftali yüklü kamyon, otomobilin üzerine devrildi: 6 yaralı
        Freni patlayan şeftali yüklü kamyon, otomobilin üzerine devrildi: 6 yaralı
        Sakarya'da kamyonun otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
        Sakarya'da kamyonun otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
        Sakarya'da etiketsiz ve menşei belirsiz etlere el konuldu, işletmeye ceza k...
        Sakarya'da etiketsiz ve menşei belirsiz etlere el konuldu, işletmeye ceza k...
        Sakarya'da tarihi eser niteliğinde 63 obje ele geçirildi
        Sakarya'da tarihi eser niteliğinde 63 obje ele geçirildi