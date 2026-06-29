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        Sakarya ve çevre illerde koyun kırkıyor

        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan Sedat Yelseli, koyun kırkarak geçimini temin ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 16:18 Güncelleme:
        Sakarya ve çevre illerde koyun kırkıyor

        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan Sedat Yelseli, koyun kırkarak geçimini temin ediyor.

        Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Yalova bölgelerinde 6 yıldır koyun kırkan Yelseli, AA muhabirine, işini severek yaptığını dile getirdi.

        Yelseli, sayının bir öneminin olmadığını belirterek, "Bir insanda hayvan sevgisi olacak, sayının önemi yok. 1 tane de olsa 100 tane de olsa giderim." dedi.

        Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Abdullah Çetin ise değerli bir hayvan olan koyunun etini, sütünü ve yününü sattıklarını kaydetti.

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