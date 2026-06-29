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        Sakarya'daki AK Parti toplantısında 3 bin 824 güvenlik personeli görev yaptı

        Sakarya'da düzenlenen AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda görev alan 3 bin 824 emniyet ve jandarma personeli, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan görevini tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 14:13 Güncelleme:
        Sakarya'daki AK Parti toplantısında 3 bin 824 güvenlik personeli görev yaptı

        Sakarya'da düzenlenen AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda görev alan 3 bin 824 emniyet ve jandarma personeli, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan görevini tamamladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sapanca ilçesinde 26-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen programda, il genelinde alınan güvenlik önlemleri sonucu herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Program süresince 450 ekipten oluşan 3 bin 200 emniyet personeli ile 204 unsurdan oluşan 624 jandarma personeli, Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı görevlileriyle koordineli şekilde kentte ve otoyollarda güvenlik tedbirlerini uyguladı.

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