Sakarya'daki AK Parti toplantısında 3 bin 824 güvenlik personeli görev yaptı
Sakarya'da düzenlenen AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda görev alan 3 bin 824 emniyet ve jandarma personeli, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan görevini tamamladı.
Sakarya'da düzenlenen AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda görev alan 3 bin 824 emniyet ve jandarma personeli, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan görevini tamamladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sapanca ilçesinde 26-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen programda, il genelinde alınan güvenlik önlemleri sonucu herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Program süresince 450 ekipten oluşan 3 bin 200 emniyet personeli ile 204 unsurdan oluşan 624 jandarma personeli, Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı görevlileriyle koordineli şekilde kentte ve otoyollarda güvenlik tedbirlerini uyguladı.
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