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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 11:58 Güncelleme:
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

        Ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalarda, üzerinde 9,95 gram kokain ele geçirilen E.Ç'nin (27), R.T. (38) ve S.T. (27) ile kiraladıkları ofiste uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edildi.

        Zanlıların evlerinde ve kiraladıkları ofiste yapılan aramalarda, 110,9 gram kokain, 41,44 gram sentetik uyuşturucu, 7 sentetik ecza, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 47 bin 500 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden S.T. (27) savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğer 2 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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